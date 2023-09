Valve bracht vorig jaar de Steam Deck uit en het platform is een succes gebleken, zo was de handheld in eerste instantie niet aan te slepen en tegenwoordig zijn er andere partijen die de concurrentie zijn aangegaan, zoals ASUS met de ROG Ally en binnenkort Lenovo met de Legion Go.

Met hardware platformen is het logisch om na enige tijd vooruit te kijken en na te denken over een opvolger, maar wat de Steam Deck betreft zit dat er voorlopig nog niet in. In een gesprek met CNBC vertelde Valve medewerker Pierre-Lou Griffais dat ze de focus momenteel op het huidige platform houden.

Qua capaciteit stelt Griffais dat de Steam Deck voor nu voldoende in huis heeft om nog een paar jaar mee te kunnen.

“We think that it’s a pretty sweet spot in terms of being able to play all the experiences from this new generation and so far, the new releases are coming out with great experiences on Steam Deck. Obviously, we’re working with developers on future releases and we’re monitoring the feedback there but so far, I think it has been pretty good on the horsepower front.”

Een andere afweging is dat als ze met een nieuwe of verbeterde Steam Deck komen, dat ze dan heel goed de balans tussen de prijs en batterijduur in oog moeten houden, omdat de stap in performance flink moet zijn. Voor nu verwacht Griffais niet dat zo’n samenstelling haalbaar is de komende jaren, maar ze blijven de innovaties in de gaten houden.

“We also don’t want more performance to come at a significant cost to power efficiency and battery life. I don’t anticipate such a leap to be possible in the next couple of years, but we’re still closely monitoring innovations in architectures and fabrication processes to see where things are going there.”

Met andere woorden, een opvolger van de Steam Deck laat nog een paar jaar op zich wachten.