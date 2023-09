Heb je de avonturen van Ezio Auditore, Connor Kenway en Kassandra gespeeld in de desbetreffende Assassin’s Creed delen? Dit jaar krijg je de mogelijkheid om ook op een andere manier in hun huid te kruipen.

Assassin’s Creed Nexus biedt je namelijk de mogelijkheid om in virtual reality te spelen als de eerder genoemde personages. Deze titel zal op 16 november verschijnen voor de Meta Quest 2, Meta Quest Pro en Meta Quest 3.

Wat je er precies van mag verwachten wordt in de onderstaande trailer uit de doeken gedaan. Helaas is niet bekend of deze titel op termijn ook naar PlayStation VR2 komt.