De wondere wereld van Midden-Aarde is al veelvuldig gebruikt voor games en volgend jaar kunnen fans van The Lord of the Rings aan de slag met Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game. Zoals de subtitel al verraadt: het gaat hier dus inderdaad om een game die zich afspeelt in de wereld van ‘The Lord of the Rings’.

Uitgever Private Division en ontwikkelaar Weta Workshop kondigden deze game aan middels een eerste korte teaser. Het wordt omschreven als een ‘gezellige The Lord of the Rings-game in het Midden-Aarde universum’. Het lijkt erop dat de Hobbits centraal zullen staan, wat logisch is gezien de titel letterlijk verwijst naar de Shire.

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game zal in de loop van 2024 verschijnen.