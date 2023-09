Hideki Kamiya is één van de oprichters van ontwikkelaar PlatinumGames en hij is daar tevens al jaren vice president, maar daar komt nu een einde aan. De ontwikkelaar heeft aangekondigd dat de bekendste naam van de studio het bedrijf gaat verlaten op 12 oktober.

Kamiya is sinds 2007 bij de studio betrokken en stond aan de wieg van games als Bayonetta, The Wonderful 101, Sol Cresta en nog veel meer. Hieronder de korte verklaring van de ontwikkelaar en zelf heeft Kamiya aangegeven dat hij games zal blijven maken, maar het hoe en waar is echter onbekend.