De game Final Fantasy VII: Ever Crisis werd eerder deze maand uitgebracht voor mobiele platformen. Square Enix pakt gelijk door, want ze hebben aangekondigd dat ze de free-to-play titel ook naar de pc zullen brengen.

De uitgever heeft via X laten weten dat de pc-versie in ontwikkeling is gegaan, wat suggereert dat de pc-release nog wel even op zich laat wachten. Zodra deze versie uit is, zal het cross-progressie ondersteunen met de mobiele game.

Wanneer de pc-versie precies moet verschijnen is nog niet bekendgemaakt. Of de game daarna ook naar consoles gaat komen is eveneens afwachten.