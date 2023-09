Er is nog geen nieuw deel in de Far Cry-reeks aangekondigd, maar je kan er natuurlijk vergif op innemen dat deze game al in ontwikkeling is. Het ziet er nu naar uit dat er ook al wat details zijn gelekt.

Volgens bronnen van Insider Gaming zal Far Cry 7, intern bekend als ‘Project Blackbird’, naar verwachting in de herfst van 2025 worden uitgebracht. Deze keer zal niet de Dunia Engine worden gebruikt, maar de Snowdrop Engine die gemaakt is door Massive Entertainment en gebruikt wordt voor onder andere The Division.

Het verhaal draait om een rijke familie die wordt ontvoerd door de ‘Sons of Truth’. De hoofdrolspeler krijgt de taak om de familie binnen 72 uur te redden. De volgorde waarin je de verschillende familieleden redt, is aan de speler zelf. Het is echter mogelijk dat sommige familieleden om verschillende redenen worden omgebracht, aan jou om dit te voorkomen.

Om informatie te verkrijgen over de locaties van de ontvoerde personen, wordt er een nieuw systeem geïntroduceerd waarmee je vijanden kunt ondervragen. Ze vertellen namelijk niet altijd de waarheid, zwijgen soms, of proberen te ontsnappen.

De genoemde tijd vertaalt zich in-game naar een speelduur van 24 uur, maar dit wordt gepauzeerd op het moment dat de speler zich ophoudt in een safehouse wat voor ademruimte zorgt. Om de game 100% uit te spelen is het zaak om de Sons of Truth uit te schakelen en iedereen te redden.

De informatie is niet officieel bevestigd, dus neem het voor nu met een korreltje zout.