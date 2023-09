VR-gaming is in de afgelopen jaren een stuk populairder geworden en dat is mede dankzij de Quest headsets van het bedrijf Meta, voorheen bekend als Facebook. Nu heeft de Amerikaanse techgigant onthuld wanneer de volgende headset – de Meta Quest 3 – gaat lanceren.

Die zal namelijk op 10 oktober de wereld in gebracht worden. De goedkoopste variant heeft 128GB aan opslag en zal $499,99 gaan kosten. De variant met 512GB zal $649,99 van de bankrekening vragen, in Europa mogen we naar alle waarschijnlijkheid het dollarteken vervangen voor het euroteken.

De Meta Quest 3 zal gebruikmaken van een next-gen Snapdragon chipset, die ontwikkeld is in samenwerking met Qualcomm, daarbij is er out-of-the box ondersteuning voor headtracking. Meta CEO Mark Zuckerberg vertelde tevens dat Xbox Cloud Gaming in december naar de headset komt.