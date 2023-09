De Xbox Game Pass dienst is op dit moment één van de belangrijkste pijlers voor de gamingtak van Microsoft en met – naar verluidt – 30 miljoen abonnees doet de dienst het lang zo slecht nog niet. Het doel is natuurlijk om Game Pass verder uit te breiden en het aantrekkelijker te maken voor (nieuwe) abonnees.

Eén van de mogelijke ideeën is om op termijn games exclusief op de dienst uit te brengen en ze dus niet langer (digitaal) te verkopen. Dit idee is echter al snel de kop ingedrukt door Phil Spencer, dit deed hij tijdens een gesprek met het Japanse Game Watch.

Volgens de topman van Xbox is Game Pass inderdaad belangrijk, maar het is belangrijker dat ze spelers een keuze kunnen geven waar en hoe ze spelen, zij het via een console, pc of direct vanuit de cloud. De groei van de community heeft meer prioriteit, en games exclusief op Game Pass zetten, zou dat verhinderen, zo sprak Spencer.

“No. That’s not it. What we want to offer is choice. Xbox isn’t just about Xbox Game Pass. The real success of Xbox is that more people play Xbox, whether it’s on Xbox consoles, on PC, in the cloud, or on other consoles.

We want to grow the community that plays Xbox. I have no intention of doing anything that would hinder that.”