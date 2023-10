Minecraft Dungeons is al sinds mei 2020 verkrijgbaar en hoewel het niet de spelersaantallen van de originele Minecraft heeft weten te bereiken, mag Microsoft niet klagen. De titel heeft sinds de release namelijk meer dan 25 miljoen spelers weten aan te trekken. De laatste update was van februari 2022, toen stond het aantal nog op 15 miljoen spelers.

Kortom, in anderhalf jaar tijd zijn er 10 miljoen spelers bijgekomen en dat is indrukwekkend te noemen. De game is beschikbaar voor de PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc, waarbij het op de laatstgenoemde platformen gratis beschikbaar is voor Xbox Game Pass abonnees.

Overigens zal het hier bij blijven, want Microsoft heeft ook aangekondigd dat update 1.17 de laatste grote update voor de game was. Die update dateert van november 2022, maar toen werd niet aangegeven dat het daar bij zou blijven. Hoe dan ook, Minecraft Dungeons krijgt nog ondersteuning, maar enkel in minimale vorm indien dat nodig is.