De naam Unreal zal tegenwoordig niet bij iedereen een belletje doen rinkelen, maar de shooter stond in z’n hoogtijdagen op de pc van menig gamer en was de eerste stap in wat Unreal Tournament zou worden. Het laatste deel – Unreal Tournament 3 – verscheen tevens voor de PlayStation 3, maar inmiddels is de franchise dood en begraven.

Datzelfde geldt (bijna) voor de naam Cliff Bleszinski, die voorheen designer was van de franchise en later aan het roer stond van andere franchises zoals Gears of War en het immens gefaalde Lawbreakers. Desalniettemin is “Cliffy B” z’n roots nog niet helemaal vergeten. Sterker nog, hij zou wat graag een remaster zien van de oorspronkelijke Unreal-game, zo vertelt hij tegenover ComingSoon.

Dit onderwerp is al eerder ter sprake gekomen, toen Nightdive Studios aanbood om de game op te pakken en van een goede lik verf te voorzien. Volgens Bleszinski heeft de ontwikkelaar vervolgens contact opgenomen met Epic-baas Tim Sweeney, die plannen op de lange baan heeft voor de franchise. Hoe dan ook, de ouddesigner gaf, vlak voordat hij vertrok bij Epic, al aan dat hij maar wat graag een remaster van Unreal zou willen zien.

“Well, there’s a whole Twitter conversation about this where Nightdive Studios was offering to remaster the first Unreal. I reposted it, blah, blah, blah. Nightdive emailed Tim Sweeney and Tim Sweeney has longer distance plans for Unreal, which I’m not going to disclose because that’s his business and his IP, but the thing is, when Tencent bought out my shares at Epic and I realized I had enough money to not have to argue with programmers about creative decisions anymore and I was happily engaged to my now wonderful wife — well, she’s always been wonderful, but anyway, the last thing I said as I did my departing speech at Epic was, ‘Please remaster the first Unreal.’”