Review | Fate/Samurai Remnant – Stel: je krijgt de kans om één wens te maken, één mogelijkheid om eender welke droom van je te laten uitkomen. Wat zou je wens zijn? Het is een interessante kwestie waar je misschien niet direct een antwoord op kan geven, maar het is ook een vraagstuk dat als een rode draad door de bekende Fate-franchise heen loopt. Wat begon als een ietwat obscure visual novel in 2004, is vandaag de dag uitgegroeid tot een ware franchise met (mobiele) games, anime, manga en merchandise. Wij willen het vandaag hebben over Fate/Samurai Remnant, een nieuwe actie-RPG die de reeks naar de Edoperiode in Japan brengt voor een nieuwe epische oorlog.

Meesters, dienaars en de graal

Fate/Samurai Remnant volgt het algemene Fate-concept, maar voor degenen onder ons die hier niet bekend mee zijn, even een korte samenvatting. Door de geschiedenis heen vinden er zogenaamde ‘Holy Grail Wars’ plaats, oorlogen waarin zeven zogenaamde ‘masters’ het tegen elkaar opnemen. Elke master krijgt hulp van een ‘servant’: dit zijn reïncarnaties van beroemde historische of mythologische figuren die elk hun eigen (super)krachten hebben. Een beetje de Avengers van de geschiedenisboeken die even een robbertje gaan vechten dus. Degene die als laatste overblijft, krijgt toegang tot de Heilige Graal, een artefact dat, volgens de legendes, eender welke wens kan doen uitkomen.

Eén van de masters in deze Holy Grail War is Iori Miyamoto, een ronin die na de dood van zijn meester op zoek is naar de zin van het leven en dan maar keihard zijn ‘zwaard-skills’ gaat trainen om zijn meester eer aan te doen. Zijn leven wordt op een dag helemaal ondersteboven gegooid, wanneer hij onverwachts wordt uitgekozen als een master in de Holy Grail War. Zijn servant is Saber, een krachtige vechter die een magisch zwaard gebruikt om het slagveld mee te domineren. Het duurt niet lang vooraleer het duo te maken krijgt met een invasie van monsters, samurai, misdadigers én uiteraard de andere masters en servants die ook heel graag de Graal willen bemachtigen.

Fate/Samurai Remnant legt een grote nadruk op het verhaal en dat is een goede beslissing gebleken, want (naast een ietwat traag eerste hoofdstuk) zijn de gebeurtenissen boeiend, spannend en spectaculair. De dialogen zijn goed geschreven, de personages zijn goed uitgewerkt en er zijn voldoende twists om je tijdens de rit geboeid te houden. Een eerste playthrough zal je ongeveer 35 uur bezighouden (afhankelijk van je speelstijl) en er is een New Game Plus-modus die alternatieve eindes aanbiedt en dus ook de moeite waard is. Voorkennis van andere Fate-iteraties is bovendien niet vereist om te kunnen genieten van het verhaal, maar voor de trouwe fans is er zeker wat fanservice te vinden in de vorm van de terugkeer van enkele bekende gezichten.

Musou lite

Fate/Samurai Remnant is niet de eerste actie-RPG die het Fate-label draagt. In het geval je het vergeten was (of er nog nooit van gehoord zou hebben): enkele jaren geleden kregen we zo al Fate/Extella: The Umbral Star en diens opvolger Fate/Extella Link. Beide games van ontwikkelaar Marvelous probeerden een soort Musou-game te zijn, maar de resultaten van dat experiment waren wat wisselvallig. Fate/Samurai Remnant wordt nu ontwikkeld door ontwikkelaar Omega Force, dé koning van de Musou-games. Kan niet misgaan, toch? Wel, ironisch genoeg is het moeilijk om deze game een volbloed Musou te noemen. Het DNA is er zeker wel (een grote groep vijanden die je met overdreven dramatische aanvallen te lijf moet gaan), maar echt overspoeld word je eigenlijk nooit, waardoor dit een soort lite-versie van een Musou wordt.

De nadruk ligt ook vaak eerder op baasgevechten en minder op grote groepen van kleine vijanden, waardoor de combat een stukje trager aanvoelt dan andere games in het genre. Dit is geen verwijt overigens, want het systeem werkt algemeen best goed. Je wisselt normale en speciale aanvallen met elkaar af en, afhankelijk van de lengte van je aanval, kan je speciale combo’s uitvoeren. Door het verhaal heen leer je ook zogenaamde ‘stances’, oftewel houdingen: zo geeft de vuur-houding je trage en harde aanvallen, terwijl de water-houding nuttiger is voor snelle aanvallen die een grotere oppervlakte bedekken. Dit zijn niet de enige mogelijkheden, maar we geven dan ook niet alles prijs. De basis van de combat werkt best prima, al is het ontwijken niet altijd even precies: tijdens sommige combo’s zit je ‘vast’ in een animatie, waardoor je niet gemakkelijk even snel kan ontwijken. Best vervelend om op deze manier schade op te lopen, maar uiteindelijk geen extreem groot probleem.

Zowel masters als servants spelen een rol tijdens gevechten. Zo kan je speciale duo-aanvallen uitvoeren voor extra schade (als die aanvallen zijn opgeladen tenminste) of je kan tijdelijk in de schoenen kruipen van een servant en even met hun wapens spectaculaire combo’s op je vijanden loslaten. Elke servant heeft bovendien een soort ultieme aanval in de vorm van een ‘Noble Phantasm’. Kort gezegd: veel kleurtjes, veel spektakel en véél schade op het slagveld. Je zal door het verhaal heen een band sluiten met meerdere servants, maar om spoilers te vermijden zullen we over hun identiteit geen verdere info geven. Wel kunnen we zeggen dat het de variatie van de gameplay ten goede komt.

Een historische citytrip

Fate/Samurai Remnant vindt plaats in de historische Japanse stad Edo (het huidige Tokio) ergens in de 17e eeuw. Die stad is dan ook het strijdtoneel van de Holy Grail War, oftewel waar het spel zich dus afspeelt. Het gaat hier echter niet om een openwereldgame, want Edo is opgesplitst in verschillende wijken, die aparte levels zijn. Op eender welk moment kan je via een map naar een gebied gaan, om daar dan missies te voltooien of op zoek te gaan naar items. Verwacht hier echter geen al te grote gebieden: het leveldesign is vrij simpel en lineair en op den duur zie je wel veel ‘van hetzelfde’ terugkeren. We willen niet zeggen dat elk gebied per se saai is, maar heel opvallend en uniek zijn de omgevingen nu ook weer niet.

Ter plekke is er telkens wel heel wat te beleven, maar ook hier moeten we wat kanttekeningen maken. In elk gebied kan je opdrachten voltooien om zo geld en items te verkrijgen, maar deze opdrachten zijn eigenlijk telkens nagenoeg hetzelfde. Aai twee katten, dood X aantal vijanden, vind een bepaald item of praat met wat NPC’s. De zijmissies (‘Digressions’ genaamd) zijn dan al iets beter. Deze krijgen telkens een achtergrondverhaal en als je meerdere Digressions bij één servant voltooit, speel je extra vaardigheden voor die servant vrij. Ze zijn je tijd dus wel waard, alhoewel je deze wel consistent moet doen om de beste beloningen vrij te spelen. Let op, want als je te ver vordert in het verhaal, verdwijnen deze Digressions en dan mis je dus enkele nuttige beloningen.

In het verleden blijven steken

Ten slotte nog even het technische aspect. Op auditief vlak kunnen we kort zijn: het geluid en de muziek zijn best oké, maar echt speciaal kunnen we het nu ook niet noemen. Weet wel dat de stemmen enkel beschikbaar zijn in het Japans (geen Engelstalige dub dus), maar de stemacteurs hebben prima werk afgeleverd, dus dit zou geen probleem mogen vormen. Visueel valt er wel wat op, maar jammer genoeg niet op een positieve manier. De graphics zijn namelijk wat middelmatig en heel gedetailleerd is het allemaal niet als je gaat kijken naar current-gen normen. Je krijgt wel een 4K-resolutie (behalve in pre-rendered cutscènes waar de resolutie lager ligt), maar dit kan de grafische tekortkomingen niet verbergen. Akkoord, om een stabiele framerate van 60fps te garanderen in een chaotische game zoals deze (prima in orde trouwens) moeten er opofferingen gebeuren, maar de algemene presentatie lijdt er wel wat onder.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Op beschikbaar op: PlayStation 4, Nintendo Switch, pc.