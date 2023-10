Gisteren is Project Wingman Frontline 59 uitgebracht voor PlayStation VR2 en zoals tegenwoordig gebruikelijk is, is er een lanceringsvideo verschenen. Die trailer laat behoorlijk wat actie zien en geeft een goede indruk van de game.

De PlayStation VR2 is nog niet erg lang op de markt, dus er zijn genres die nog niet veel aandacht hebben gekregen. Een daarvan is het genre van ‘flight action games’, waarbij je met vliegtuigen strijdt tegen onder andere vijandelijke toestellen.

Project Wingman Frontline 59 biedt je deze ervaring en de lanceringstrailer toont dat het hier om een vrij serieuze game gaat waarin onder andere dogfights centraal staan. De video waarvan sprake check je hieronder.