Mocht je een fan zijn van knutselen of als je écht zekerheid wilt hebben dat je PlayStation 5 goed gekoeld blijft, dan kun je een kijkje nemen bij de nieuwste uitvinding van EK Water Blocks, een bedrijf dat zich specialiseert in waterkoeling onderdelen.

Om het blok te installeren zul je diep in de ingewanden van de PlayStation 5 moeten duiken en zul je onder andere de printplaat eruit moeten halen. Daarbij mag je nog eens diep in de buidel tasten; het bedrijf verlangt namelijk bijna € 450,- voor het blok en dan moet je nog eens extra componenten aanschaffen zoals een radiator, pomp en buizen.

EK Water Blocks verwacht eind oktober de eerste units te kunnen leveren.

“This revolutionary water block for the PlayStation 5 stands as a beacon of coolness amidst a sea of heated gaming sessions. Your PS5 will shed no more sweat while it performs tirelessly to render your favorite fantasy realms on the screen. It is mounted via standard ATX stand-offs for motherboards, making mATX cases a perfect fit for a water-cooled PS5. The monoblock features rich D-RGB lighting on the front with a plexi cutout. “