Met de release van Call of Duty: Modern Warfare 3 zal ook Call of Duty: Warzone 2.0 een flinke update krijgen. Hieronder valt een volledig nieuwe map voor de Battle Royale modus en die wordt ‘Urzikstan’ genoemd. Deze map zal samen naast Ashika Island en Vondel beschikbaar zijn, waarmee Al-Mazrah dus wegvalt, zo is vanavond tijdens Call of Duty Next aangekondigd.

Om een indruk van de map te krijgen kun je de onderstaande afbeelding checken. Deze lijkt qua vibe ergens wel wat weg te hebben van het geliefde Verdansk, dat de eerste map van de vorige Warzone was. Urzikstan komt uiteraard met verschillende belangrijke punten en dat zijn de volgende:

Levin Resort

Popov Power

Orlov Military Base

Seaport District

Urzikstan Cargo

Old Town

Low Town

Hadiqa Farms

Zaravan City

Zaravan Suburbs

Shahin Manor

Sommige fragmenten van de map zijn weer gebaseerd op maps uit eerdere delen, wat het herkenbaar zal maken. Tot slot heeft Activision aangekondigd dat de geliefde Rebirth Island map ergens in 2024 terugkeert naar Call of Duty: Warzone 2.0. Hetzelfde geldt voor Fortune’s Keep, die begin 2024 aan de game wordt toegevoegd.