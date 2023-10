Sony introduceerde in juni 2022 de INZONE-lijn en daarmee probeert Sony Electronics een label te presenteren specifiek voor gamers. Inmiddels zijn er verschillende producten onder INZONE verschenen en daar komen de nodige extra aanvullingen bij.

Sony laat weten dat ze momenteel werken aan verschillende producten die later zullen verschijnen. Deze producten zijn ontwikkeld in samenwerking met Fnatic die weer bekend zijn van esports, waaruit wel blijkt dat Sony deze productlijn voor gamers zeer serieus neemt.

In totaal gaat het om twee nieuwe producten. Hieronder meer specifieke informatie.

INZONE Buds

360 ruimtelijk geluid voor gaming – Met 360 Spatial Sound op de INZONE Buds hoor je de richting en afstand van je tegenstander, zodat je de concurrentie altijd een stap voor bent.

Dynamische Driver X – Door elk geluid in de game natuurgetrouw te reproduceren, van krachtige explosies tot subtiele voetstappen, word je meegevoerd in de wereld van de game. Dit wordt mogelijk gemaakt door een speciaal ontworpen driverunit met hoge prestaties – Dynamic Driver X – die is ontworpen voor reproductie van brede frequenties en die ook wordt gebruikt bij de WF-1000XM5.

Ruisonderdrukking – Dankzij de actieve ruisonderdrukking van Sony blokkeren de INZONE Buds achtergrondgeluiden, zodat je je kunt concentreren op de game.

Geef je gamesessies meer energie – De nieuwe L1-processor met laag energieverbruik biedt een batterijlevensduur tot 12 uur in de hoofdtelefoon, met een totale batterijlevensduur tot 24 uur met de oplaadhouder. Met de langste batterijlevensduur in de industrie zijn de INZONE Buds klaar om langere sessies van energie te voorzien en een revolutie teweeg te brengen in gaming.

Meer comfort, meer gaming – Dankzij een nieuw ontwerp dat het contact met het oor vermindert, kun je langer gamen met meer comfort.

Microfoon met AI-gebaseerde ruisonderdrukking – Vangt je stem effectief op, zelfs in luidruchtige omgevingen.

Tikbediening – Aanpasbare tapfuncties.

LE Audio – Geniet van een batterijlevensduur tot 24 uuriii wanneer aangesloten op je smartphone.

Smartphone-app – Compatibel met de Sony Headphones Connect-app.

De INZONE Buds zullen bij release verkrijgbaar zijn in de kleuren zwart en wit.

INZONE H5



Met een lichtgewicht constructie, lagere zijdelingse druk en geavanceerde ruimtelijke weergave is de H5 klaar voor je langste gamesessie. De INZONE H5 heeft ook geavanceerde ruimtelijke weergave om je gefocust te houden op het spel, en een boommicrofoon om ervoor te zorgen dat je gehoord wordt, waardoor het de ideale headset is in je zoektocht naar de overwinning.

Belangrijkste kenmerken INZONE H5:

Draadloos: 2,4GHz draadloze verbinding.

360-ruimtelijk geluid voor gamen: Precisie met 3D-geluidspositionering.

Eindeloos comfort: Lichtgewicht van 260 gram, zachte oorkussens en ontwerp met lage druk voor lange gamesessies.

Kristalheldere communicatie: AI-gebaseerde ruisonderdrukking en bidirectionele microfoon zorgen voor heldere gesprekken tijdens het gamen.

Batterijduur: 28 uur draadloos.

Bedraad: Optie voor 3,5 mm plug.

Tot slot heeft Sony de INZONE H9 Zwart aangekondigd, wat een nieuwe kleurvariant is op de bestaande INZONE H9 headset. Wanneer deze producten uitkomen is nog niet bekendgemaakt.