Menig gamer zal wel eens gehoord hebben van Guitar Hero en de ritmegame was met name tussen 2005 en 2010 een gigantische rage en kreeg tevens verscheidene spin-offs met andere instrumenten of specifieker gericht op een bepaalde bekende band.

We hebben echter al lang niks meer gehoord van de franchise, maar de hoop is nog niet helemaal verloren. Activision CEO Bobby Kotick, die zich ieder moment bij Microsoft zal gaan voegen, heeft naar verluidt tijdens een interne meeting met medewerkers namelijk gehint naar een terugkeer van Guitar Hero.

Tijdens zijn speech sprak hij over de overname van Microsoft en de middelen die zij zullen bieden, en liet hij tussen neus en lippen door weten dat de “wederopstand” van Guitar Hero niet mogelijk zou zijn zonder deze middelen. Geen concrete onthulling dus, maar Kotick lijkt mogelijk dus meer te weten.

We zullen het moeten afwachten, maar een terugkeer van Guitar Hero is voor de liefhebbers van ritmegames uiteraard goed nieuws!

“The re-emergence of Guitar Hero and other things would not be possible without the different types of resources. And so, you know, just the endless possibilties for the future are just incredibly exciting.”