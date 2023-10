Wat is een Thaumaturge? Wel, volgens het gelijknamige spel, dat op 5 december verschijnt voor pc en ergens in 2024 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, is het iemand die méér kan zien dan de doorsnee mens. De sinistere Salutors bijvoorbeeld, een soort geesten die de wereld om hen heen meedogenloos manipuleren. Tijd om daar een einde aan te maken.

The Thaumaturge is een verhaalgedreven RPG waarin je de titulaire held uitbouwt zoals jij dat wilt, om vervolgens deel te nemen aan wat ontwikkelaar Fool’s Theory en uitgever 11 bit studios omschrijven als ‘unieke turn-based gevechten’. De setting – het door de Russische tsaar overgenomen Warschau uit 1905 – is alvast genoeg om onze interesse te wekken.

De onderstaande trailer toont je heel wat meer. Zeker kijken dus.