Herinner je je Mortal Kombat vs. DC Universe nog? De game waarin de superhelden van DC en de vechtersbazen van Mortal Kombat het staalhard tegen elkaar opnamen? Het spel waarin je Scorpion op uiterst gewelddadige wijze Batman een lesje kon zien leren of waarin de laserogen van Superman de degens kruisten met de ijskrachten van Sub-Zero? Wel, het had blijkbaar niet veel gescheeld of we hadden van deze game een animatiefilm mogen verwelkomen.

Jeremy Adams, de schrijver van een hele rits animatiefilms die zich in het Mortal Kombat universum afspelen, kreeg onlangs de vraag of hij een Mortal Kombat vs. DC Universe film zou willen maken. De man liet vervolgens optekenen dat, als het aan hem gelegen had, die film al lang gemaakt zou zijn. Hij heeft een dergelijk project voorgesteld aan uitgever Warner Bros., maar slaagde er niet in de studio te overtuigen om te investeren in het project.

“I don’t know if they have any plans to do more. I do know that we pitched that a while ago, but it was kind of rebuffed. I think at the end of the day, I don’t know if they’re ever going to do any more. I hope they do, and I hope they call me to be involved. That would be great because I really love it. But I don’t know.[…] I think it would be really cool though. Trust me, I would love to see a DC Mortal Kombat. That would super, super cool.”