Op de Xbox hebben we Achievements, op de PlayStation hebben we Trophies en op de pc hebben we via Steam de zogeheten Steam Achievements. Deze doelstellingen zijn per game nagenoeg altijd hetzelfde, waardoor gamers secundaire doelstellingen hebben voor hun games.

Met het porten van diverse PlayStation games naar de pc, is het natuurlijk mogelijk om de Steam Achievements voor die games te halen. Er bestaat echter een kans dat de Trophies ook naar de pc-games van Sony komen. Hoewel nog niet officieel bevestigd, zijn de eerste hints nu opgedoken.

TrueTrophies heeft namelijk opgemerkt dat er een nieuwe Trophylijst is verschenen op het PSN met daaraan het platform ‘PSPC’ gekoppeld. Deze lijst lijkt een test te zijn omdat het niet gekoppeld is aan een specifieke game. Volgens de site is het ongebruikelijk dat ontwikkelaars zelf een platform aan het PSN toevoegen, wat doet vermoeden dat dit van Sony zelf komt.

Het genoemde platform is volgens TrueTrophies apart van de PlayStation 5, maar is wel in staat om verbinding te maken. Iets wat we vaker hebben gezien met andere PlayStation systemen. Dit alles suggereert dat Sony een ‘nieuw’ platform gaat introduceren voor Trophies, specifiek voor pc wat spelers mogelijk in staat stelt om Trophies van dezelfde games op elk platform te verzamelen.