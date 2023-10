Halo Infinite is inmiddels al weer wat ouder en hoewel die game nog uitgebreide ondersteuning krijgt, is het ook een moment om verder vooruit te kijken. Microsoft heeft officieel nog niets bekendgemaakt over de toekomstplannen van de franchise, maar volgens een nieuw gerucht is 343 Industries al bezig met een nieuw deel.

In de SG Bitcast, een podcast van Seasoned Gaming, meldt de hoofdredacteur dat een team bij de ontwikkelaar actief bezig is met het opzetten van de volgende Halo game. Meer specifiek, er wordt gewerkt aan de nieuwe campagne en dat is de enige informatie die de bronnen aan de site kwijt konden.

“Do I have any info on the Halo campaign? The short answer is nothing specific. What I can say, what I know anyway, is that yes, they do have a team working on the next Halo campaign. It is part of the restructure that is building the next generation of Halo on Unreal.”