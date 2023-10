Vandaag rolt Sony PlayStation de cloud streaming functionaliteit voor PlayStation Plus Premium in Japan uit en op 23 oktober zijn we hier in Europa aan de beurt. Met het begin van het beschikbaar stellen van deze functionaliteit, heeft Sony op het PlayStation Blog nog wat informatie gedeeld.

Zo zal het streamen van de volgende games mogelijk zijn:

Originele PlayStation 2, PlayStation 3 en PlayStation Portable games via de klassieker catalogus

PlayStation 4 en PlayStation 5 games

PlayStation 5 trials

PlayStation 5 games die beschikbaar zijn in je bibliotheek

Het aanbod per categorie/platform verschilt echter, dus niet elke titel is beschikbaar om te streamen. Als een game deze functie aanbiedt, dan wordt er naast de download optie in de PlayStation Store ook een optie tot streamen aangegeven, zie daarvoor de bovenstaande afbeelding.

Uit hetzelfde overzicht wordt ook duidelijk dat het niet mogelijk is om PlayStation VR2 games te streamen. Het beperkt zich dus tot het bovenstaande lijstje. Of er op termijn alsnog een functie komt om virtual reality games te streamen is niet bekend. Mocht dit veranderen, dan laten we het weten.

Mocht je een game streamen en daarvan de downloadbare content willen spelen die niet inbegrepen zit bij PlayStation Plus Premium, dan is het mogelijk deze content aan te schaffen en eveneens te streamen. Tot slot zal save data naadloos gesynchroniseerd worden tussen de cloudopslag, console en streamingdienst.