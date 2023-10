Silent Hill: Ascension wordt niet alleen aangeboden via de App Store en Google Play. Sony heeft ervoor gezorgd dat de interactieve serie ook te zien zal zijn via Sony Pictures Core en de Bravia Core app. Er is echter wel één duidelijk verschil.

Als je in het bezit bent van een PlayStation 4, PlayStation 5, Bravia-tv of een Xperia-smartphone die de Bravia Core for Xperia ondersteunt, kun je genieten van Silent Hill: Ascension. Hier zal wekelijks te zien zijn wat er allemaal de afgelopen zeven dagen is gebeurd. Het is hier dus niet mogelijk om keuzes te maken die het verhaal beïnvloeden, je ziet dus alleen waar de keuzes van die week toe geleid hebben.

Om je een idee van de sfeer van deze interactieve serie te geven, is er een trailer verschenen die hieronder te checken is.