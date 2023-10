Analogue is een relatief kleine fabrikant die zich specialiseert in het maken van retro consoles en zo was het bedrijf eerder verantwoordelijk voor de Analogue Pocket en Super Nt, die respectievelijk Game Boy games en games voor de NES kunnen afspelen. Nu heeft Analogue z’n volgende console onthuld en die zal zich wederom richten op de games van Nintendo.

De Analogue 3D moet namelijk volgend jaar uitgebracht worden en de console zal Nintendo 64 games kunnen afspelen in een 4K resolutie. Daarbij worden er display modes ondersteund die specifieke CRT- en PVM-modellen kunnen nabootsen, voor een accurate representatie van de originele beelden.

De console zal niet werken via emulatie, maar via een speciale FPGA-chip die het gedrag van de oorspronkelijke Nintendo 64 imiteert. Analogue claimt dat cartridges uit alle omgevingen ondersteund zullen worden. Daarbij heeft de console 4 poorten voor controllers en is er ondersteuning voor Bluetooth en 2.4G.

Analogue heeft nog geen prijzen of een specifieke releasedatum bekendgemaakt.