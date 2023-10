The Dark Pictures Anthology en een hordemodus? Het lijkt een contradictio in terminis, maar dat is dan buiten Switchback VR gerekend. Die episode ruilde de trage, ‘interactieve film’ gameplay in voor een on-rails schietspel dat letterlijk op een spoorweg plaatsvindt. Noem het een achtbaan der verdoemenis, voor de po√ętische zielen onder ons.

In Switchback VR is een hordemodus dus eigenlijk best op zijn plek. Vanaf vandaag is deze dan ook gratis toegevoegd aan de game, zodat iedereen naar hartenlust de wapens kan opnemen en een eindeloze reeks kamers vol snoodaards naar het leven kan staan. Benieuwd hoelang jij het volhoudt? Zeker eens proberen dan. De trailer vind je hieronder.