Spokenjagen in coöp? Hoe kunnen we dat op onze console krijgen? Wel, via Phasmophobia, een horrorgame die al een tijdje indruk maakt op pc en normaal gezien nog deze maand voor de PS5, Xbox Series X|S en PS VR2 zou verschijnen. De nadruk ligt hier evenwel op het woord ‘zou’, want de game is voor onbepaalde duur uitgesteld.

De reden? Een onfortuinlijke brand heeft ervoor gezorgd dat het kantoor van ontwikkelaar Kinetic Games even heel wat minder geslaagd is als werkruimte. Daarnaast geeft de studio aan dat ze voor een vlotte VR-ervaring ook hun maps moeten aanpassen, een proces dat best veel tijd in beslag neemt. Een logisch uitstel dus.

“As we still try to adapt to our new remote working life after the fire incident and to establish a new office, we’ve encountered unforeseen challenges in adapting the game for consoles. These combined factors have affected our development timeline more than we initially anticipated.”

“Additionally, in preparation for the PlayStation VR2 launch, we have been diligently reviewing the game’s performance and optimizing it across all maps to ensure a seamless experience for all of our console players. In this regard, we had to rework Maple Lodge Campsite with a completely new layout[.]”