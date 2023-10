In april werd Peaky Blinders: The King’s Ransom aangekondigd voor virtual reality platformen, maar een PlayStation VR versie werd klaarblijkelijk overgeslagen. De game is inmiddels uit, maar niet in de PlayStation Store te vinden, maar geen zorgen.

Ontwikkelaar Maze Theory heeft Peaky Blinders: The King’s Ransom Complete Edition aangekondigd voor PlayStation VR2 en dat met de onderstaande trailer. Deze game verschijnt ergens later dit jaar voor PlayStation VR2 en bevat het origineel aangevuld met verschillende uitbreidingen.

Een precieze releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar de game verschijnt ergens in november.