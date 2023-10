Review | Corsair Darkstar – Het merk Corsair vindt zijn roots in de markt van werkgeheugen, voedingen en behuizingen voor pc’s. Inmiddels draait Corsair al de nodige jaren mee als het aankomt op randapparatuur en ook in die markt hebben ze inmiddels naam voor zichzelf weten te maken. Mede daarom waren we laaiend enthousiast om de Corsair Darkstar in behandeling te mogen nemen. Met een adviesprijs van € 169,99 kan je deze gerust in het hogere segment van gaming muizen plaatsen. Met dit prijskaartje is het natuurlijk de vraag of Corsair de verwachtingen die je krijgt bij de Darkstar waar weet te maken. Dat lees je in deze review.

Van alle markten thuis

De Corsair Darkstar kent een flitsend voorkomen. Dit is te danken aan de RGB-verlichting die we op de muis aantreffen. Natuurlijk mag een lichtgevend Corsair-logo niet ontbreken wat wordt aangevuld door een zwarte lijn die over de muis heenloopt met verlichting, én aan de voorkant van de muis vinden we ook nog wat verlichting wat met name in het donker een gaaf effect geeft op jouw muismat. Aan de voorkant vinden we ook de USB-C aansluiting om de muis mee op te laden. Dit kan je doen met de meegeleverde USB-A naar USB-C kabel van 1.8 meter of met een andere kabel als dat jouw voorkeur geniet.



Onderop de Darkstar vinden we een schuifje waarmee je de muis kan inschakelen op de 2.4Ghz verbinding of via Bluetooth. Met een volle lading is de accu goed voor zo’n 65 uur als je gebruikmaakt van de 2.4Ghz verbinding en het weet het zelfs zo’n 80 uur vol te houden als je gebruikmaakt van Bluetooth. Ook is er onderop een klein vakje waarin je de dongle voor de 2.4Ghz verbinding kan opbergen. Als je van plan bent de muis via de 2.4Ghz verbinding te gebruiken, is het goed om te weten dat de Darkstar gebruikmaakt van Corsairs Slipstream Wireless. Zo gebruikten wij tijdens het testen ook een draadloze headset van Corsair en konden we gemakkelijk de Darkstar verbinden aan de dongle van de headset. Dat scheelt toch weer een waardevolle USB-poort.

Totale controle

Via Corsairs iCUE software pas je de Darkstar helemaal naar jouw wensen aan. Deze muis kent maar liefst vijftien programmeerbare knoppen. Aan de linkerkant van de muis vind je een geribbeld vlak waar jouw duim op rust als rechtshandig persoon. Om dit vlak heen zitten zes van de programmeerbare knoppen. Voor deze knoppen moeten we in ieder geval onze lof uitspreken, ze zijn namelijk erg prettig gepositioneerd. Binnen een mum van tijd waren we gewend aan de plaatsing en hadden we wat handige shortcuts ingesteld voor diverse games. Voor de rest zijn alle overige knoppen ook te programmeren. Heb je dus liever andere acties op jouw linker- of rechtermuisknop, het scrollwiel of de knoppen om de DPI te verhogen dan wel te verlagen, behoort dit tot de mogelijkheden.



De Darkstar heeft zelf ook wat intern geheugen waarin je vijf profielen kan opslaan. Via iCUE kan je met gemak diverse profielen aanmaken voor de Darkstar zodat je in elk type game jouw voorkeur aan toetsencombinaties kan gebruiken. In een MMORPG heb je bijvoorbeeld heel andere behoeftes dan in een RTS. Het wisselen van die profielen doe je ook gemakkelijk via de muis, in eerste instantie met de twee knoppen onder het scrollwiel. In iCUE zelf kan je nog veel meer profielen aanmaken en ben je niet beperkt tot slechts vijf, maar als je de muis bijvoorbeeld op jouw desktop met de dongle gebruikt en op jouw laptop via Bluetooth, dan is het fijn dat je jouw favoriete vijf profielen in ieder geval altijd bij de hand hebt.

Dat de Darkstar helemaal aanpasbaar is draagt natuurlijk ook bij aan het comfort, wat eigenlijk op zichzelf al prima in orde is. De Darkstar ligt goed in de hand tenzij je erg kleine handen hebt, dan zal de Darkstar wat minder comfortabel zijn. Een kritiekpuntje wat wij hebben op het design is de plaatsing van de knoppen om de DPI mee aan te passen. Deze nemen namelijk een deel van de linkermuisknop in wat er voor zorgt dat je minder ruimte hebt om jouw wijsvinger te laten rusten. Deze hebben we tijdens ons gebruik behoorlijk wat keren per ongeluk ingedrukt, waardoor de muis middenin een game plots veel langzamer of juist veel sneller ging. Je kan de functies van de knoppen natuurlijk aanpassen, maar dat maakt het nog niet minder vervelend dat je hoe dan ook deze knoppen wel eens per ongeluk in gaat drukken in plaats van de linkermuisknop.

Onder de motorkap

De Corsair Darkstar maakt gebruik van Corsairs Marksman-sensor die goed is voor 26.000DPI wat voor menig gamer ruim voldoende zal zijn. De polling rate van de muis kan tot 2000Hz gaan, maar hier zit wel een kanttekening bij. Zoals we eerder vermeld hebben, hebben we de Darkstar verbonden aan dezelfde dongle als onze headset. Als je voor die setup kiest wordt de maximaal haalbare polling rate behoorlijk wat lager. In ons geval werd dit beperkt tot 800Hz. Je lost dit op door toch twee losse dongles te gebruiken of de Darkstar met de kabel te verbinden op momenten dat je die 2000Hz écht nodig hebt.

Met al deze functies zou je verwachten dat de Darkstar een zware jongen is, maar dat valt behoorlijk mee. Met 96 gram is het zeker niet de lichtste muis op de markt, maar zwaar is hij ook niet. De linker- en rechtermuisknop op de Darkstar maken gebruik van optische switches in tegenstelling tot mechanische switches die je op veel muizen tegenkomt. Deze optische switches voelen ontzettend soepel aan en vergen minder kracht van jouw vingers om tot een klik te komen. Daarnaast zijn optische switches over het algemeen een stuk robuuster dan de mechanische switches in muizen wat de Darkstar een stuk duurzamer zou moeten maken dan veel andere opties.