We horen de naam Shawn Layden tegenwoordig niet vaak terugkomen. De voormalig Sony topman is tegenwoordig strategisch adviseur bij Streamline Media Group en daarom is hij dus nog wel (indirect) betrokken bij de gamesindustrie. Tegenover Lan Parties heeft hij nu een aantal observaties gedeeld, met name op het gebied van consolidatie en het speelbaar houden van oudere games.

Zo zegt Layden dat hij het “crimineel” vindt dat er niet meer gedaan wordt om games te bewaren, hij gaat zelfs zo ver om te zeggen dat er een verplichting en verantwoordelijkheid is en dat hij hoopt dat één van de grote spelers hier meer werk van gaat maken.

“I’m hoping that more people in the industry, certainly the big players, begin to realize that there’s an obligation and responsibility. This isn’t throw-away stuff we’re making. This is stuff that should be around for a long time because future generations will enjoy it in the same way that we have and it’s criminal that we’re not doing more to protect it.”