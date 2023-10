Arizona Sunshine is een shooter die jaren terug voor verschillende virtual reality platformen verscheen, waaronder PlayStation VR. Vertigo Games werkt inmiddels al geruime tijd aan Arizona Sunshine 2 en daar is nu de releasedatum van bekendgemaakt.

We mogen deze virtual reality game op 7 december verwachten. Op die datum komt de game uit voor de PlayStation VR2, Meta Quest en Steam VR. Bij de release is het mogelijk om de game in coöp te ervaren, waarin je weer op zombies mag gaan knallen.

Bekijk hieronder een trailer van de shooter.