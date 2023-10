Microsoft heeft net de overname van Activision Blizzard achter de rug en ze pakken gelijk door, nu met een reorganisatie in de Xbox divisie. Bekende namen zijn Sarah Bond en Matt Booty, die beiden zijn gepromoveerd.

Zo zal Booty vanaf nu de rol van ‘president van content en studio’s’ vertolken. Dit betekent dat hij onder andere Bethesda overziet, al opereert dat bedrijf wel als een eigen entiteit. Bond stapt in de rol van ‘president of Xbox’, waarbij het haar verantwoordelijkheid is om de Xbox hardware en bijbehorende platformen te overzien.

Aan de kant van marketing zal CFO Chris Capossela na 32 jaar aftreden bij Microsoft. Verder is natuurlijk al bekend dat de huidige Activision Blizzard CEO, Bobby Kotick, eind dit jaar zal aftreden. Aan de top van alles zal Phil Spencer blijven staan. De nieuwe structuur is – dankzij The Verge – als volgt: