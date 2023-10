Sinds de PlayStation 5 goed op voorraad is, zijn de verkopen explosief gestegen. We gaan nu ook richting het einde van het jaar en dat betekent nog meer een toename in verkopen. Het is daarom geen verrassing dat Sony volgende maand met de PlayStation 5 Slim komt.

Gezien er geen problemen met de productie en bevoorrading meer zijn, verwacht Sony een ijzersterk najaar. Dit zegt Eric Lempel, het hoofd van global marketing bij Sony PlayStation, in gesprek met Barron’s.

Voor het eerst in jaren heeft Sony een volledige voorraad en daar zijn ze blij mee. Hieronder hetgeen Lempel precies zei:

“We’ve had consoles a bit here and there over the last three holidays, but this is the first time we’re in full supply and we’re thrilled about that.”

“Our outlook on PlayStation 5 is really strong. We’re expecting one of the strongest seasons in our history in terms of console sales. It’s a combination of the great product we have and the titles that have released since launch — as well as most recently with Marvel’s Spider-Man 2.”