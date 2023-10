Ubisoft heeft verschillende grote titels in ontwikkeling en de eerstvolgende release is Avatar: Frontiers of Pandora, die in december moet verschijnen. Ubisoft had daarnaast voor het eerste kwartaal van 2024 ook nog een grote game op de planning staan, maar die is verschoven.

Zonder de titel te noemen tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers, heeft Ubisoft gedeeld dat ze een grote titel hebben opgeschoven naar het volgende fiscale jaar. De titel die in dat plaatje past is Star Wars Outlaws, die eerder dit jaar werd onthuld.

Hoewel Ubisoft nooit een specifieke datum of window heeft gegeven, was de algemene veronderstelling dat Star Wars Outlaws begin 2024 zou verschijnen. Als Ubisoft het inderdaad over deze titel heeft, dan zullen we er nog wat langer op moeten wachten.

Als het een andere titel blijkt te zijn, dan laten we dat uiteraard nog weten.