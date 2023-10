Sony waagde vorige generatie de sprong om in de wereld van virtual reality te stappen met de PlayStation VR. Deze inzet wordt voortgezet in de huidige generatie met de PlayStation VR2. Een executive van PlayStation heeft laten weten hoe het bedrijf de opvolger van de PSVR ziet.

In een interview met Barron’s heeft Eric Lempel, Senior Vice President, Head of Global Marketing, Sales & Business Operations, verklaard dat virtual reality helpt bij innovatie. Daarom is PlayStation VR2 van groot belang voor Sony. Echter, het is niet het allerbelangrijkste. De focus ligt namelijk op de PlayStation 5.

“It’s never going to be the only way people play games, but I’m happy that we’re in it. There are great experiences to be had and consumers really like it. But it’s a nascent business for us.”