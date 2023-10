Nu het stof is gaan liggen na de overname van Activision Blizzard door Microsoft, is het tijd om even naar de toekomst te kijken. Het is je waarschijnlijk wel al opgevallen dat het een beetje een trend aan het worden is: links en rechts worden er studio’s overgekocht of samengesmolten. Die trend zal, hoogstwaarschijnlijk, nog niet snel uitsterven.

Michael Metzger van Drake Star Partners, een bank die gespecialiseerd is in overnames en samensmeltingen, liet aan Axios weten dat hij een sterk vermoeden heeft dat er in 2024 nog veel van hetzelfde zal gebeuren. Sterker nog: het aantal overnames zou zelfs stijgen.

“Based on our discussions with many of the top gaming companies in the last weeks, we expect the deal volume to increase steadily over the next year.”

Hij benoemt hierbij specifiek Sony, Tencent en Take-Two als de ‘meest actieve kopers’ van het komende jaar. Uiteraard weten we niet of zijn glazen bol 100% accuraat is, maar volgend jaar zullen we zien of hier enige waarheid in schuilt.