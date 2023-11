Review | Thrustmaster ESWAP XR Pro – Het controllerlandschap is behoorlijk verzadigd met niet alleen Sony en Microsoft die hun eigen standaard en pro controllers hebben, maar ook fabrikanten als Nacon, SCUF en Thrustmaster passeren met regelmaat de revue. Die laatste heeft ons recentelijk voorzien van een controller die het over een iets andere boeg gooit. Het concept dat je modules in je controller kunt verwisselen is niet nieuw, maar voor de ESWAP XR Pro is de fabrikant wel een hele specifieke weg ingeslagen: race games. We hebben de controller uitgebreid getest en of het de moeite waard is, lees je in deze review.

Swap and play

Thrustmaster heeft namelijk al eerder een ESWAP controller uitgebracht. Deze controllers zitten iets anders in elkaar, omdat de analoge sticks en directionele pad uit kleine modules bestaan die je met wat lichte kracht zo uit je controller trekt en opnieuw kunt plaatsen, of kunt vervangen voor andere modules die andere functionaliteiten bieden of omdat ze defect zijn. Met de XR Pro borduurt de fabrikant voort op dat idee en bevat deze bundel een speciale module die gericht is op race games. Met de Forza-branding op het “racewiel” is de samenwerking met de Microsoft franchise maar al te duidelijk. Dat zien we overigens ook op de rest van de controller.

De behuizing is gemaakt van gehard, glanzend plastic wat aan de voorkant grotendeels wit is en getekend wordt door paarse racestrepen. Waar je palmen rusten, zie je de logo’s van Thrustmaster en Forza Horizon 5 terugkomen en heeft het materiaal aan de zijkant dan weer een matte look en feel. De reeds geïnstalleerde modules – los van het racewiel – zijn eveneens wit, waar de knoppen en analoge sticks dan weer zwart zijn. De controller heeft bovendien flink wat heft en is qua gewicht zo’n 50 gram zwaarder dan de Xbox Series Elite controller. Het gebruik van plastic voelt ietwat goedkoop, maar het geheel voelt wel erg stevig en goed in elkaar gezet aan. Het is in ieder geval een erg unieke look die in het oog springt, maar door het gebruik van al die kleuren en styling elementen lijkt het alsof er drie designers aan hebben gewerkt zonder dat ze consensus hebben gehad over wat de controller nou precies moet uitstralen.

Rijk aan features

Die hoeveelheid kleuren, merkjes en materialen worden bijgebeend door het aantal features die deze controller biedt. Naast de standaard faceknoppen, systeemknoppen analoge sticks en D-pad – die je door het moduleconcept dus van je eigen plaatsing kunt voorzien – zijn er tevens vibrerende triggers waarvan je individueel de travel een stuk korter kunt maken, vier extra knoppen aan de achterzijde én je vindt op de “kin” van de controller een reeks knoppen terug voor het on-the-fly schakelen tussen twee profielen, volumeknoppen, een knop om je microfoon te muten én een 3.5mm jack voor een koptelefoon. Dat zijn behoorlijk wat zaken en dat mag ook wel, je legt immers € 199,- neer voor de ESWAP XR Pro. De modules zelf klikken stevig vast middels een magneet en zullen dus niet onverhoopt uit de controller donderen.

Dit geheel wordt gevoed door een USB-A naar Micro USB-B kabel van 3 meter. Het is jammer dat er geen optie is om de controller draadloos te gebruiken, want het gebruik van een kabel voelt wat oubollig, maar het kan net zo goed zijn dat Thrustmaster het niet voor elkaar kreeg om zo’n featurerijke controller van een degelijke batterijduur te voorzien. Daar houdt het geklaag verder mee op, want aan de verdere kwaliteit van bijvoorbeeld de knoppen en de sticks hebben we niks te klagen. Met name de faceknoppen, directionele pad en de bumpers verdienen een extra pluimpje die – ondanks de korte travel – een fijne, klikkerige feedback hebben, zonder dat ze al te luid zijn. De vier knoppen aan de achterzijde zijn prima te bereiken voor mijn handen, hoewel we voorzien dat kleinere handen hier misschien wat moeite mee zullen hebben.

Even wennen, maar dan…

Maar de grote ster moet natuurlijk het racewiel zijn, de reden waarom deze controller op de markt is gezet. Het verwisselen van de directionele pad met het racewiel is zo gepiept en de boel klikt met vertrouwen in elkaar. Wij hebben de controller getest met natuurlijk Forza Horizon 5 en het recentelijk gelanceerde Forza Motorsport en dat bevalt eigenlijk heel goed. Het eerste uurtje spelen met het racewiel is wat wennen ten opzichte van de klassieke analoge stick maar door de draaihoek van 95 graden die het wiel toestaat, is er genoeg beweegruimte om zelfs de meest extreme bochten te pakken. Het rubbertje rondom het wiel heeft bovendien een geribbelde textuur, zodat je de grip niet verliest en de veer centreert het wiel, zodat je wat weerstand hebt om mee te werken.

We waren daarom ook blij verrast dat we – na een aantal oefenrondjes – bijvoorbeeld het technische circuit van Spa-Francorchamps zonder al teveel kleerscheuren konden doorlopen en we na nog wat meer rondjes zelfs onze beste tijd langzaam maar zeker naar beneden zagen gaan. In Forza Horizon 5 was het dan weer een stuk makkelijker om een lange drift vast te houden en de verschillende bolides de juiste kant op te laten wijzen. Maar zo zijn er meer toepassingen te bedenken naast racegames. De d-pad kun je bijvoorbeeld op de plek van de linker analoge stick plaatsen, zodat het voor fighting games lekkerder in de hand ligt voor combo’s. Of je kunt simpelweg de plaatsing aanpassen zodat het meer lijkt op een PlayStation-stijl controller, mochten je handen daar meer gewend aan zijn.

Software op pc én de Xbox

Om het verhaal af te maken, zijn er nog legio opties om tweaks toe te passen via de ThrustmapperX-software. Dit is een download die zowel op pc als op de Xbox-consoles beschikbaar is gesteld. Zo kun je dus ook op je Xbox – zelfs tijdens je game – de applicatie induiken en aanpassingen maken aan bijvoorbeeld de deadzone, mappings van de knoppen, de twee profielslots op de controller, de sensitivity curves en zo zijn er nog meer opties. De applicatie ziet er overzichtelijk uit en je hebt bovendien puike visualisaties als je met de analoge sticks of de triggers bezig bent. Simpel, maar effectief is hier absoluut het credo geweest.