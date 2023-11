Veel Assassin’s Creed games hebben zowel een historische als hedendaagse setting, waar laatstgenoemde niet door iedereen even geliefd is en sommige games zelfs volledig heeft overgeslagen. We weten dat er meerdere games in de franchise in ontwikkeling zijn, waaronder Codename Red, die zich afspeelt in het feodale Japan, maar men heeft mogelijk meer in elkaar gezet.

Industrie insider Tom Henderson meldt namelijk via zijn website dat Codename Red secties zal bevatten die zich ver in de toekomst afspelen, tussen de jaren 2090-2099 en dat er een nieuwe cast aan personages van Abstergo Industries hier een rol spelen. Deze geruchten hebben iets meer kracht gekregen door een ongebruikte teaser in het recentelijk uitgebrachte Assassin’s Creed: Mirage, waarin twee personages naar de 21ste eeuw verwijzen als de “oertijd”.

Volgens andere geruchten moet Assassin’s Creed Codename Red volgend jaar lanceren. De platforms zijn nog niet bekendgemaakt.