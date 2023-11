De Zweedse ontwikkelaar MachineGames is vooral bekend van de Wolfenstein-games en momenteel werken ze aan een game rondom Indiana Jones. Sinds de overname van Bethesda valt de studio onder Microsoft en zij gaan nu uitbreiden.

De ontwikkelaar heeft aangekondigd dat er een tweede studio is geopend in de regio van Norrland, het noorden van Zweden. Daarmee wil de ontwikkelaar nieuwe talenten de kans geven te werken voor een game developer, terwijl ze niet in staat zijn te verhuizen naar Uppsala, waar de ontwikkelaar gevestigd is.

“As a game developer, you’re always on the lookout for new talent. Opening a satellite office in northern Sweden gives us the opportunity to recruit from the large number of experienced developers in the region who may not have the opportunity to move to our headquarters in Uppsala.“