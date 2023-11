Vandaag is het de eerste dinsdag van de maand november en dat betekent een update voor PlayStation Plus. De titels werden vorige week al aangekondigd en bij deze even een heads-up dat de games nu online zijn gegaan. Een ieder met een PlayStation Plus abonnement, ongeacht de tier, kan de onderstaande games nu kosteloos downloaden.

Deze games zijn beschikbaar tot en met dinsdag 5 december, waarna ze uit het aanbod verdwijnen om plaats te maken voor de line-up van december. Die zal op woensdag 29 november aangekondigd worden.

PlayStation Plus abonnement of upgrade nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.