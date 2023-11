Het gebeurt niet vaak dat een game wereldwijd wordt geweerd uit de digitale winkels van zowel Microsoft als Nintendo. Nintendo staat er zelfs om bekend om van alles en nog wat toe te laten in de eShop, maar de game Christmas Massacre gaat de platformhouders toch echt een stapje te ver. Sony daarentegen, die ook niet echt bekendstaat om de uitmuntende curatie van games op het platform, heeft echter geen bezwaar.

Christmas Massacre is een horrorgame die al in 2021 voor pc werd uitgebracht. Het spel, dat over het algemeen positieve beoordelingen heeft op Steam, zou deze maand worden uitgebracht op de PlayStation, Xbox en Switch. De ontwikkelaar gaf tegenover Eurogamer aan dat ze contact hebben gehad met Microsoft en Nintendo om te kijken wat de mogelijkheden zijn, maar zelfs het censureren van het spel zou de kans op publicatie niet vergroten. PlayStation heeft dus een nieuwe console-exclusieve titel erbij.

Christmas Massacre is beschikbaar vanaf 17 november voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Het spel is nu al verkrijgbaar via Steam. Benieuwd naar Christmas Massacre? Bekijk dan de trailer hieronder.