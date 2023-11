Kuifje, de bekende onderzoeksjournalist van Hergé, heeft door de jaren heen meerdere games gekregen en het is nu tijd voor een nieuwe titel. Ontwikkelaar Pendulo Studios en uitgever Microïds hebben TinTin Reporter: Cigars of the Pharaoh uitgebracht voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Eind deze maand komt de game ook naar de PlayStation 4 en begin volgend jaar is tot slot de Nintendo Switch aan de beurt. Een wat gefragmenteerde release dus, maar gezien de game nu voor een paar platformen uit is, is er een launch trailer uitgebracht. Die laat wat gameplay zien en ook horen we de immer iconische soundtrack van de tekenfilmserie van weleer terugkomen.

Maar tot zover het goede nieuws, want de game is namelijk niet helemaal naar tevredenheid van de ontwikkelaar. Gelijktijdig met de release heeft men een bericht op X gedeeld waarin ze zich excuseren voor de kwaliteit en dat ze werken aan updates om het geheel te verbeteren. Wellicht doen ze dit om te voorkomen dat ze achteraf veel over zich heen krijgen als mensen de game eenmaal in handen hebben. Hieronder hun verklaring.