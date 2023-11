De Mario-film van eerder dit jaar was een ongekend groot succes, dus het is niet gek om dan naar meer films te gaan kijken. Dan komt een franchise als The Legend of Zelda natuurlijk al snel bovendrijven en Nintendo pakt dit ook gelijk aan, zo blijkt.

Via persbericht heeft Nintendo aangekondigd dat er gewerkt wordt aan een filmproject gebaseerd op Zelda. Shigeru Miyamoto zal optreden als producer en de film wordt gemaakt in samenwerking met Arad Productions. De regisseur zal Wes Ball zijn.

Interessant is dat Sony Pictures ook betrokken is bij de productie, zij zullen de wereldwijde distributie verzorgen. Al zal Nintendo wel meer dan 50% van de kosten op zich nemen, dus het financiële belang van Sony in het project is kleiner.