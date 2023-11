Microsoft heeft van Xbox Game Pass een waardevolle dienst gemaakt die miljoenen gebruikers kent. Met een continue stroom aan nieuwe titels, hoeven gamers zich absoluut niet te vervelen. De keerzijde is natuurlijk dat games niet altijd eindeloos beschikbaar op deze service blijven, waardoor je soms wat haast moet maken wil je een game nog spelen.

Tot voor kort was het niet altijd onmiddellijk duidelijk wanneer welke titels zouden verdwijnen. Microsoft deelde dit weliswaar netjes mee via Xbox Wire, maar je moest als gamer die updates goed in het oog houden én kreeg vaak maar twee weken voor het effectieve verwijderen van een spel een waarschuwing. Nu wordt die waarschuwing meteen gegeven wanneer je een game wilt spelen die in de nabije toekomst uit de service verdwijnt. Handig!

Het gaat dan wel om de games die op korte termijn zullen verdwijnen, voor het geval je niet de Xbox Wire in de gaten houdt. Een kleine, maar fijne verbetering dus al zou het nog prettiger zijn als de datum ver van tevoren al aangegeven zou worden.