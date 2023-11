Sony is de afgelopen jaren flink aan het investeren geweest in de ontwikkeling van live service games om mee te liften op de hype die gamers niet echt zien zitten. Het doel was om twaalf van dit soort titels voor maart 2026 te lanceren, maar daar komt Sony nu op terug.

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers heeft Hiroki Totoki, topman bij Sony Interactive Entertainment, aangegeven dat ze hun ambitie hebben moeten bij schalen. Zes van de twaalf games zijn (intern) uitgesteld om zo te borgen dat de games ook daadwerkelijk leuk zijn om te spelen.

“We are trying as much as possible to ensure [these games] are enjoyed and liked by gamers for a long time. Of the 12 titles, six titles will be released by FY25 – that’s our current plan. As for the remaining six titles, we’re still working on that. That’s the total number of live service and multiplayers titles [and] mid-to-long-term we want to [push] this kind of service and that’s the unchanged policy of the company. It’s not like we stick to certain titles, but game quality should be most important.”