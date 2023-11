In Hollywood hebben veel projecten vertraging opgelopen vanwege de staking onder acteurs/actrices die aangesloten zijn bij de SAG-AFTRA vakbond. Dit in het kader van betere arbeidsvoorwaarden en die staking is toevallig gisteren ten einde gekomen.

Hoewel Hollywood in die zin weinig te maken heeft met games, zien we wel steeds vaker dat acteurs en actrices meewerken aan games. Enerzijds in het verlenen van hun evenbeeld voor in-game doeleinden, anderzijds in motion capture werk of het inspreken van stemmen. Dus in die zin kan die staking ook effect op games hebben.

Nu hebben we daar weinig van gemerkt in de afgelopen maanden, maar een titel als Grand Theft Auto bevat dermate veel personages dat een (nieuwe) staking op termijn effect zou kunnen hebben. Dit omdat eventueel opnamewerk stil zou kunnen komen te liggen, maar daar hoeven we ons geen zorgen over te maken.

Bij de presentatie van kwartaalcijfers heeft Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick aangegeven dat Grand Theft Auto VI volledig beschermd is van eventuele problemen op dat vlak. De uitspraken werden gedaan nog voordat de staking voorbij was, dus het gaat wat sneller dan geanticipeerd.

Maar ook met een oog op de nabije toekomst hoeven we ons geen zorgen te maken. Dit suggereert dat Rockstar Games al het opnamewerk al ruimschoots heeft afgerond en dat er tussen nu en de release geen noodzaak meer is nog meer op te nemen.

Hoe dat dan op termijn met GTA Online zit is afwachten, maar wie weet lanceert Rockstar Games dat segment net zoals bij GTA V pas na de release van de singleplayer. Hoe dan ook, dit is in ieder geval een gunstig uitgangspunt dat mogelijke vertraging van de game op dat vlak al tegengaat, gezien Rockstar zonder moeite games uitstelt als dat nodig is.