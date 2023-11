Warner Bros. Games gaat mogelijk een andere weg inslaan met de belangrijkste franchises binnen gaming die zij onder hun hoede hebben. Het bedrijf wil namelijk van deze titels live service games maken.

Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav laat weten dat het bedrijf meer inkomsten wil genereren na de release van een nieuwe game in één van hun grote franchises. Dit is mogelijk door van deze titels live service games te maken.

“Ultimately, we want to drive engagement and monetization of longer cycles and at higher levels. We have specific capabilities. We are currently under scale and see significant opportunity to generate greater post-purchase revenue.”