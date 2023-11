Steam-gebruikers kunnen binnenkort gebruikmaken van een nieuwe feature. Deze feature zorgt er namelijk voor dat vrienden sommige games die je in bezit hebt niet kunnen zien omdat ze als ‘private’ gemarkeerd kunnen worden. SteamDB creator Pavel Djundik heeft in een X-post laten weten dat Valve hiermee bezig is.

Met het op ‘privé’ zetten van individuele games komt er een meer specifieke functie bij. Op dit moment is het mogelijk dat vrienden niet kunnen zien welke games je speelt, alleen moet je dan wel je gehele bibliotheek, play activity en Achievements op privé zetten. Met de nieuwe feature kan dat dus per titel.

Het onderstaande screenshot laat zien hoe gemakkelijk dat kan.