BioWare heeft een geruime tijd niets publiekelijks gedaan met de Mass Effect franchise, maar af en toe laat het een teken van leven zien. De ontwikkelaar heeft de focus echter op Dragon Age: Dreadwolf, die naar alle waarschijnlijkheid op zijn vroegst volgend jaar zal verschijnen. Naast dat project wordt er ook rustig gewerkt aan een nieuwe Mass Effect-game, waarvan onlangs een teaser werd gedropt.

Wie echter de hoop op een officiële onthulling binnenkort naar aanleiding van de teaser heeft, zal teleurgesteld worden. Tijdens de Giant Bomb’s Game Mess Morning podcast/show vertelden Jeff Grubb en Tamoor Hussain van de site dat Mass Effect niet voor 2029 zal verschijnen. Beide hebben daar hun eigen bronnen voor. Met name Grubb staat bekend als een insider en dat zijn uitspraak bevestigd wordt door Hussain, geeft het wat waarde.

Hieronder kan je een fragment uit de show teruglezen waarin beide heren hierover spraken.

Grubb: “You want some original reporting? This game is just nowhere near coming out. I was told that when they revealed Dragon Age: Dreadwolf in 2018, this is similar in terms of timeline. That was announced in 2018 and we’re not getting that game until maybe next year. So now do the math for that, and we’re talking 2029 for Mass Effect 5.”

Hussain: “I’ve heard some things as well, and this game is so far away. It is so far in another galaxy right now.”