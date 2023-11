Na de release van Tin Hearts, een zeer schattige puzzelgame van Rogue Sun, voor verschillende systemen is het alleen nog wachten op de PlayStation VR2-versie van de game die later dit jaar verschijnt.

In Tin Hearts help je een bataljon aan tinnen soldaatjes op een tocht door het huis. Je zal hen van punt A naar punt B moeten begeleiden en mocht je dit zelf al eens willen proberen, dan kan dat. Er zou namelijk een demo van de game beschikbaar moeten zijn in de PlayStation Store, al kan het ook zijn dat die op 17 november volgt gezien de ontwikkelaar zichzelf in de communicatie tegenspreekt.

Afijn, bij deze (aankomende) demo hoort natuurlijk ook een trailer en die kan je hieronder terugvinden. Dankzij deze trailer krijg je een mooi beeld van wat je zoal mag verwachten van de game.