Hellblade II: Senua’s Sacrifice is nog altijd niet voorzien van een releasedatum, maar de planning is om de game in 2024 uit te geven. Het ziet er naar uit dat je in ieder geval begin 2024 weg kunt strepen.

Xbox President of Game Content & Studios, Matt Booty, heeft in een interview met The Fourth Curtain gesproken over releasedata van hun aankomende games. De planning is namelijk om elke drie maanden een nieuwe game op de markt te brengen.

Vervolgens haalde Booty eerst Ara: History Untold en Towerborne aan, voordat hij meldt dat Hellblade II later in 2024 zal verschijnen. Dit doet vermoeden dat we deze titel pas in de tweede helft van het komende jaar kunnen spelen.

“We’ve got a goal of a big game – you know, a new release – something significant going out four times a year. So every three months we’ve got something new coming out. And I think with Starfield and then going into Forza Motorsport, and then as we head into next year we showed the game Ara: [History Untold] and the game Towerborne at Gamescom, we’ve got Hellblade 2 that comes later, so it feels like we’re getting there…”