De Super Mario Bros. Movie is al door meer dan 150 miljoen mensen in de bioscoop gezien. Daarnaast is de film ook verkrijgbaar op bijvoorbeeld Blu-ray, wat het totale aantal kijkers nog verder stuwt. Dit aantal zal nog meer gaan stijgen, want de Super Mario Bros. Movie komt nu ook naar Netflix.

Op dit moment is de film alleen nog bevestigd voor het Amerikaanse Netflix publiek. Zij kunnen op 3 december van dit jaar genieten van de avonturen van de besnorde loodgieter. Heb je VPN, dan kan je natuurlijk ook op deze datum al van de film gaan genieten.

Het is nog niet bekend of de Super Mario Bros. Movie ook in andere regio’s te zien zal zijn en/of wanneer dit zal gebeuren.